Beautiful | anticipazioni americane | la proposta shock di Taylor per Brooke

Leggi su sologossip

(Di martedì 18 gennaio 2022) , un colpo di scena che non tutti immaginano. Appassionati ditenetevi forte! Nella soap opera americana stanno per arrivare incredibili colpi di scena. Molti dei quali riguardano i clamorosi ritorni in scena, che in America hanno già accolto: si tratta di Sheila Carter, Deacon L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.