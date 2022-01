Bassetti gela gli Italiani | “Accadrà prima dell’estate”

(Di martedì 18 gennaio 2022) “La variante Omicron è decisamente meno aggressiva, ma molto più contagiosa. È evidente che questa variante colpirà tutti e quindi se ne dovranno fare una ragione soprattutto quelli che non si sono vaccinati. Sia i vaccinati, sia i non vaccinati ragionevolmente incontreranno questo virus già entro l’inizio delll’estate. Entro fine inverno e iniziovera, avremo senza nessun dubbio l’immunità di gregge”. È la previsione di Matteo, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite in ‘Non Stop News’, su Rtl 102.5. Secondo l’infettivologo, stiamo uscendo dalla quarta ondata. E spiega: “Entro l’inizio dellavera, il 95% deglisarà protetto dal virus o attraverso la vaccinazione o attraverso la malattia naturale. Ricordiamo che sia la vaccinazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti gela

Anche Matteoche non mi sembra che abbia simpatie no vax, sostiene che i medici e gli ... E sugli impianti di aerazionei presidi Borgonovo mette in dubbio anche il principio sanitario ...Matteoha tuonato: 'Quando l'ho letto non volevo crederci. Sl vaccinato con tre dosi che ... Obbligo vaccinale immediato: il governoi no - vax. Il bluff del 15 febbraioMatteo Bassetti, profezia-choc su Omicron: ecco a cosa siamo condannati. 'Con la mascherina viene meno la definizione di contatto. Un dettaglio non passato inosservato a Matteo Bassetti che, in colleg ...GENOVA (ITALPRESS) - Antonio Cassano in lotta con il Covid. Le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione ma persicurezza l'ex calciatore di Roma, Sampdoria e ...