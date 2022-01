Basket: le Final Four di Eurolega a rischio spostamento da Berlino a Belgrado (Di martedì 18 gennaio 2022) Pare molto più di un’eventualità campata per aria la possibilità che le Final Four di Eurolega 2021-2022 debbano subire uno spostamento di luogo, a quattro mesi dal loro svolgimento (27-29 maggio). Secondo quanto riportato dai serbi di Mozzart Sport, infatti, sarebbe vicino l’annuncio di Belgrado quale sostituta di Berlino. Tutto ruota intorno alla possibilità di avere garantita la presenza di spettatori con vaccinazione obbligatoria. Una possibilità, questa, che è prevista in quel della capitale serba, mentre in quella tedesca questo sarebbe molto più complicato. L’assicurazione sarebbe giunta a Euroleague Basketball direttamente dal governo serbo. Basket, Eurolega 2022: Daniel Hackett eletto miglior giocatore della ventesima ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Pare molto più di un’eventualità campata per aria la possibilità che ledi2021-2022 debbano subire unodi luogo, a quattro mesi dal loro svolgimento (27-29 maggio). Secondo quanto riportato dai serbi di Mozzart Sport, infatti, sarebbe vicino l’annuncio diquale sostituta di. Tutto ruota intorno alla possibilità di avere garantita la presenza di spettatori con vaccinazione obbligatoria. Una possibilità, questa, che è prevista in quel della capitale serba, mentre in quella tedesca questo sarebbe molto più complicato. L’assicurazione sarebbe giunta a Euroleagueball direttamente dal governo serbo.2022: Daniel Hackett eletto miglior giocatore della ventesima ...

