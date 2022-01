Basket, Eurocup 2021/2022: beffa Venezia, una tripla allo scadere dà il successo ai francesi del Bourg (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Umana Reyer Venezia viene sconfitta in casa nella decima giornata dell’Eurocup 2021/2022 di Basket. I francesi del Mincidelice JR Bourg en Bresse prevalgono per 78-81 al termine di un match giocato punto a punto per tutto l’ultimo periodo. Decisiva un’incredibile tripla messa a segno da J.R Harris ad un secondo dalla fine quando ormai l’over time sembrava rappresentare l’unica soluzione. I veneti hanno giocato sotto ritmo per almeno tre periodi, prima di tornare decisamente a spingere negli ultimi dieci minuti. Sfortunatamente non è bastato uno straordinario Stefano Tonut, autore di una straordinaria prestazione condraddistinta da 22 punti e 6 assist. In doppia cifra per i lagunari anche De Nicolao (10 punti). I transalpini, dal canto loro, ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Umana Reyerviene sconfitta in casa nella decima giornata dell’di. Idel Mincidelice JRen Bresse prevalgono per 78-81 al termine di un match giocato punto a punto per tutto l’ultimo periodo. Decisiva un’incredibilemessa a segno da J.R Harris ad un secondo dalla fine quando ormai l’over time sembrava rappresentare l’unica soluzione. I veneti hanno giocato sotto ritmo per almeno tre periodi, prima di tornare decisamente a spingere negli ultimi dieci minuti. Sfortunatamente non è bastato uno straordinario Stefano Tonut, autore di una straordinaria prestazione condraddistinta da 22 punti e 6 assist. In doppia cifra per i lagunari anche De Nicolao (10 punti). I transalpini, dal canto loro, ...

Advertising

sportface2016 : #Basket | #Eurocup, l'Umana Reyer #Venezia viene beffata ad un passo dall'over time: finisce 78-81 per i francesi d… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Basket #EuroCup #Venezia sconfitta in casa dal #Bourg 81-78! #risultatofinale #live - zazoomblog : LIVE – Venezia-Bourg en Bresse 71-70 Eurocup 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Bourg #Bresse #71-70… - SkySport : ULTIM'ORA BASKET EUROCUP, 10^G: VENEZIA-JL BOURG 78-81 Umana in classifica 4 vinte/5 perse #SkySport #Basket #Venezia #EuroCup - zazoomblog : LIVE – Badalona-Trento 3-2 Eurocup 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Badalona-Trento #Eurocup #2021-2022 -