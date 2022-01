Barù, Giucas Casella e Soleil Sorge commentato la doccia di Delia Duran: “C’è pure molta plastica”, il video (Di martedì 18 gennaio 2022) Delia Duran è entrata da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip6, ma già ha scombussolato molti equilibri. Soprattutto Soleil Sorge è rimasta, ovviamente, toccata dal suo ingresso e ha avuto anche un crollo emotivo. Soleil Sorge ha commentato, anche, con molta asprezza l’ingresso della rivale nel reality show. L’influencer italo-americana e la moglie di Alex Belli sono state protagoniste anche di un nuovo confronto, Durante la diretta serale del 17 gennaio. Barù, sempre molto ironico, ha deciso di punzecchiare Soleil Sorge su Delia Duran. Insieme a Giucas Casella hanno commentato la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022)è entrata da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip6, ma già ha scombussolato molti equilibri. Soprattuttoè rimasta, ovviamente, toccata dal suo ingresso e ha avuto anche un crollo emotivo.ha, anche, conasprezza l’ingresso della rivale nel reality show. L’influencer italo-americana e la moglie di Alex Belli sono state protagoniste anche di un nuovo confronto,te la diretta serale del 17 gennaio., sempre molto ironico, ha deciso di punzecchiaresu. Insieme ahannola ...

Advertising

Grazia0000 : @bruchesi_s Giucas e Davide non hanno letto gli #. Baru' non parla per non sbilanciarsi. Secondo me li stermina da dentro. - _Claryblue_ : @DF19822 Alessandro, Barù, Manuel e kabir. In più giucas e soleil scelti da Adriana e Sonia - Alessia25515063 : RISULTATI SONDAGGIO 18/1 #gfvip KABIR 88.5% NATHALY 83.5% LULU 78.5% GIANMARIA 76.5% JESSICA 76% MANUEL 67.5%… - Butterf69015258 : RT @cherotturadicaz: giucas che valuta le persone sulla base di chi sta dietro a katia barù che manco ci pensa a dire che senza jess in que… - MinakoainoStan : Aggiornamento classifica: ?? ??: Soleil e Nathaly; ????: Lulù, Jessica, Miriana, Manuel, Kabir; ??: Barù, Federica; ??:… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù Giucas Bruganelli e Caldonazzo, nuovo scontro in diretta tv: 'L'uomo con l'aereo privato devi sapertelo mantenere' ... ha detto nei giorni scorsi la 52enne nella Casa rivolgendosi a Barù in giardino, facendo ... 'Io ho detto solo che rispetto a una Carmen Russo , a una Katia Ricciarelli , a un Giucas Casella , c'era ...

GF Vip eliminato e nomination di ieri sera, news ultim'ora - 17 gennaio Manuel ha nomianto Sophie , Barù invece ha preferito nominare Lulù, Alessandro ha nominato Valeria e Giacomo. Giucas ha nominato Nathaly. Si è poi aperto ufficialmente il televoto con la classica ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la leggo.it ... ha detto nei giorni scorsi la 52enne nella Casa rivolgendosi ain giardino, facendo ... 'Io ho detto solo che rispetto a una Carmen Russo , a una Katia Ricciarelli , a unCasella , c'era ...Manuel ha nomianto Sophie ,invece ha preferito nominare Lulù, Alessandro ha nominato Valeria e Giacomo.ha nominato Nathaly. Si è poi aperto ufficialmente il televoto con la classica ...