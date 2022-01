Barcellona | il campione vuole lasciare subito | parla l’agente

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono ore particolarmente calde in casa, Moussa Sissoko agente di Dembelè ha rilasciato importanti dichiarazioni che riguardano il futuro del suo assistito. Difatti, come riportato da Fabrizio Romano,del calciatore francese ai microfoni di RMC Sport ha attaccato il club blaugrana. Secondo, ilsta minacciando il giocatore offrendogli due strade: o il rinnovo oppure trascorrerà i prossimi sei mesi senza giocare. Ousmane Dembelè(Getty Images)Se a prevalere fosse la seconda ipotesi, Dembelè salterebbe la sfida con il Napoli valida per i sedicesimi di Europa League. Dunque, ilpotrebbe avere un separato in casa per i prossimi mesi e di certo, questo clima non molto sereno potrebbe agevolare le prossime avversarie dei ...

Advertising

Alain91968547 : @Gazzetta_it Mandatelo via!!! Ha detto che nn deve dimostrare niente a nessuno. Caro Dybala e cosa hai dimostrato a… - Effeboiii : @emmeesse28 Tra l'altro lo stesso Sanchez che ha trascinato il suo Cile a due Copa America di fila, ha due FA cup,… - DavidBasco86 : @_schiaffino__ serio? ?? 109 gol e 51 assist in 274 gare bastano? essere il 10 titolare indiscusso della squadra 5 v… - SportandoIT : Ergin Ataman espulso, risponde ai fan del Barcellona: Sono il campione, ho vinto io la coppa! - armagio : @chicco_1990 @jam_theoriginal ci sono differenze fondamentali. L'Inter nel 2010 era campione d'Europa con più stipe… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona campione

Corriere dello Sport

La Mercedes,del mondo costruttori in F1, presenterà la nuova monoposto per la stagione di Formula 1 ... Ci sono anche due finestre di test a, dal 23 al 25 febbraio, e a Sakhir, dal ...... moglie delargentino. El National assicura che Lady Messi non si sarebbe mai ambientata e vorrebbe lasciare Parigi per tornare a. Questo suo malcontento porterebbe a fare ...In questa sessione di calciomercato invernale il Barcellona avrebbe proposto uno scambio fra Dembélé e un attaccante del Manchester United ...Comincia a prendere corpo il calendario delle presentazioni con cui le squadre sveleranno a tifosi e addetti ai lavori le vetture per il mondiale 2022 di Formula 1. In attesa dei riscontri in pista, p ...