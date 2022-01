Barbara D’Urso, il messaggio è commovente: “Il mio pensiero va lì” (Di martedì 18 gennaio 2022) Barbara D’Urso torna in TV e sente subito il calore del pubblico che la ama. Ma subito dopo rivolge il suo pensiero commosso sulla triste vicenda avvenuta esattamente un anno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 18 gennaio 2022)torna in TV e sente subito il calore del pubblico che la ama. Ma subito dopo rivolge il suocommosso sulla triste vicenda avvenuta esattamente un anno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

ValerioPaladin2 : RT @DioBenedicaMe: L'opinionista di Barbara D'Urso tempo fa chiese a Delia:'Come fai a resistere?' (Nel vederlo con Soleil) Delia:'Eh ma Al… - fede_lica91 : RT @DioBenedicaMe: L'opinionista di Barbara D'Urso tempo fa chiese a Delia:'Come fai a resistere?' (Nel vederlo con Soleil) Delia:'Eh ma Al… - Azure1717 : Sta Sara ormai s'è lanciata me pare Barbara D'Urso #leredita - maximassimo78 : RT @DioBenedicaMe: L'opinionista di Barbara D'Urso tempo fa chiese a Delia:'Come fai a resistere?' (Nel vederlo con Soleil) Delia:'Eh ma Al… - SVGITTA : credono di stare da Barbara D'Urso ma andateci e non scassate la fessa a me col cuore -