Banda ultra-larga, si parte. La gara Infratel aspettando Tim e Open Fiber (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Italia apre ufficialmente il cantiere della Banda ultra larga. aspettando di capire se e quando la società per la rete unica a trazione pubblica vedrà la luce, prima c’è da chiudere i giochi su Tim, il governo alza ufficialmente il velo sul bando di gara per il progetto Italia a 1 giga. Ovvero, la gara in capo a Infratel, la società del ministro dello Sviluppo economico per l’attuazione del piano per la Banda veloce e ultra-veloce, da oltre 3,6 miliardi per le aree grigie. Si tratta del primo vero tassello della strategia Italia digitale 2026 messa a punto dal ministro dell’Innovazione Vittorio Colao. Ora, gli operatori di telecomunicazione potranno presentare un’offerta fino al 16 marzo con progetti per la realizzazione di nuove ... Leggi su formiche (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Italia apre ufficialmente il cantiere delladi capire se e quando la società per la rete unica a trazione pubblica vedrà la luce, prima c’è da chiudere i giochi su Tim, il governo alza ufficialmente il velo sul bando diper il progetto Italia a 1 giga. Ovvero, lain capo a, la società del ministro dello Sviluppo economico per l’attuazione del piano per laveloce e-veloce, da oltre 3,6 miliardi per le aree grigie. Si tratta del primo vero tassello della strategia Italia digitale 2026 messa a punto dal ministro dell’Innovazione Vittorio Colao. Ora, gli operatori di telecomunicazione potranno presentare un’offerta fino al 16 marzo con progetti per la realizzazione di nuove ...

Brendola, con Open Fiber la fibra ottica arriva in città A Brendola arriva una rete di telecomunicazioni innovativa che permetterà di navigare con la fibra ottica. Open Fiber, nell'ambito del progetto BUL (Banda ultra larga) promosso dai bandi Infratel (società in - house del Ministero dello Sviluppo Economico) ha realizzato a Brendola una rete in banda ultra larga. Da qualche giorno, quindi, i servizi ...

