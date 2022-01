Back To School su Italia1: ripetenti terza puntata (Di martedì 18 gennaio 2022) Sarà in onda stasera, 18 gennaio, su Italia1, la terza puntata del programma Back To School, il reality show dove 25 VIP – qui l’elenco completo – si mettono in gioco e cercano di superare l’esame di quinta elementare (ormai abolito da tempo). Dopo gli ascolti eccellenti della prima puntata e buoni, seppure in calo, della settimana scorsa, Nicola Savino ospiterà nuovi ripetenti pronti a dare l’esame, preparati dal simpatico gruppo dei Maestrini (qui l’elenco completo) e giudicati dalla Commissione formata dalla maestra Greaves, dal maestro Innaurato, dalla maestra Schiavo, dalla maestra Rocca e dalla maestra Bertucci. Back To School: ripetenti terza puntata 18 gennaio I ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 18 gennaio 2022) Sarà in onda stasera, 18 gennaio, su, ladel programmaTo, il reality show dove 25 VIP – qui l’elenco completo – si mettono in gioco e cercano di superare l’esame di quinta elementare (ormai abolito da tempo). Dopo gli ascolti eccellenti della primae buoni, seppure in calo, della settimana scorsa, Nicola Savino ospiterà nuovipronti a dare l’esame, preparati dal simpatico gruppo dei Maestrini (qui l’elenco completo) e giudicati dalla Commissione formata dalla maestra Greaves, dal maestro Innaurato, dalla maestra Schiavo, dalla maestra Rocca e dalla maestra Bertucci.To18 gennaio I ...

Advertising

PDUmorista : Stasera a Back To School, il programma condotto da Nicola Savino dove una 'Classe di Vip' ripete l'esame di quinta… - SMSNEWSOFFICIAL : A “BACK TO SCHOOL” TOTO’ SCHILLACI, MARIA TERESA RUTA, PAOLA CARUSO, ROBERTA LANFRANCHI, FLAVIA VENTO E SCINTILLA - davpol5 : @Manuelastar4 @alessiabaisi @red_zombie_69 @i_ponzo Vai su Netflix e guardati il programma back to school, guarda c… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: 'Back to school', a ripetere l'esame di quinta ci sono anche Totò Schillaci e Paola Caruso #backtoschool https://t.co… - UnDueTreBlog : Back to school - Terza puntata del 18/01/2022 - Con Nicola Savino su Italia 1. -