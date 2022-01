Back to School, anticipazioni puntata 18 gennaio 2022: chi sono i concorrenti, cast, ripetenti e rimandati (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il successo delle prime due puntate, sta per tornare su Italia 1 in prima serata Back to School, il programma condotto da Nicola Savino e che vede protagonisti ogni volta 5 ‘vip’, che risiederanno tra i banchi di scuola per affrontare l’esame di quinta elementare. A chi toccherà stasera, martedì 18 gennaio? Back to School anticipazioni 18 gennaio 2022: chi sono i ripetenti di stasera Paola Caruso, Totò Schillaci, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta, Scintilla e Flavia Vento (questi due rimandati nella scorsa puntata) saranno i protagonisti di questa sera. Chi di loro supererà magistralmente l’esame? E chi, invece, verrà rimandato e dovrà tornare martedì prossimo? ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il successo delle prime due puntate, sta per tornare su Italia 1 in prima seratato, il programma condotto da Nicola Savino e che vede protagonisti ogni volta 5 ‘vip’, che risiederanno tra i banchi di scuola per affrontare l’esame di quinta elementare. A chi toccherà stasera, martedì 18to18: chidi stasera Paola Caruso, Totò Schillaci, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta, Scintilla e Flavia Vento (questi duenella scorsa) saranno i protagonisti di questa sera. Chi di loro supererà magistralmente l’esame? E chi, invece, verrà rimandato e dovrà tornare martedì prossimo? ...

Advertising

CorriereCitta : Back to School, anticipazioni puntata 18 gennaio 2022: chi sono i concorrenti, cast, ripetenti e rimandati… - GenteVipNews : «Back to school» stasera su Italia 1, i concorrenti VIP da Nicola Savino - blusewillis1 : RT @PDUmorista: Stasera a Back To School, il programma condotto da Nicola Savino dove una 'Classe di Vip' ripete l'esame di quinta elementa… - tuttotv_info : #BackToSchool: ecco i 'Ripetenti' VIP che questa sera dovranno affrontare l'esame di quinta elementare | #Italia1 >… - tuttotv_info : Back to school, i Ripetenti di martedì 18 gennaio 2022 -