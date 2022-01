Avvio delle attività d’impresa, sconvocata l’audizione del Ministro del Turismo Garavaglia (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Non avrà luogo l’audizione del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (foto), in merito all’indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all’Avvio e all’esercizio delle attività di impresa, presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, prevista per domani (19 gennaio) alle ore 8,30. Lo fa sapere, in una nota, l’ufficio stampa della Camera dei Deputati. l’audizione, dunque, è stata sconvocata. Confermate invece alle ore 14 le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del Turismo, che verranno svolte dalla Commissione attività produttive della Camera. L’appuntamento, secondo quanto si apprende, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Non avrà luogodeldel, Massimo(foto), in merito all’indagine conoscitiva sulla semplificazioneprocedure amministrative connesse all’e all’eserciziodi impresa, presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, prevista per domani (19 gennaio) alle ore 8,30. Lo fa sapere, in una nota, l’ufficio stampa della Camera dei Deputati., dunque, è stata. Confermate invece alle ore 14 le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del, che verranno svolte dalla Commissioneproduttive della Camera. L’appuntamento, secondo quanto si apprende, ...

Advertising

Lopinionista : Avvio delle attività d'impresa, sconvocata l'audizione del Ministro del Turismo Garavaglia - marta_branca : RT @aran_agenzia: Riunione in corso @aran_agenzia e Confederazioni #Sindacali per Rinnovo #RSU nei comparti di contrattazione collettiva 5-… - Novamilanese : Avvio del Procedimento per la redazione del nuovo Documento di Piano e delle varianti al Piano dei Servizi e al Pia… - aran_agenzia : Riunione in corso @aran_agenzia e Confederazioni #Sindacali per Rinnovo #RSU nei comparti di contrattazione collett… - AlboBagheria : Cooperativa 'NUOVA LUCE' con sede in Bagheria {PA) - P. iVA 06129030828 - Avvio procedimento per lo scioglimento s… -

Ultime Notizie dalla rete : Avvio delle DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE/ Video streaming tv: quarto incrocio tra le squadre ... ancora una volta dobbiamo ricordare infatti che la Eurocup, almeno le partite delle tre italiane, ...in questo momento è positiva e la squadra di De Raffaele ha saputo riprendere quota dopo un avvio di ...

Diretta/ Lazio Udinese (risultato 0 - 0) video streaming tv: reti bianche al 45' L'avvio del match non è stato particolarmente avvincente all'Olimpico, dato che le squadre sono al momento in attesa di strutturare i propri schemi per poter creare delle insidie agli avversari e non ...

Calamità naturale dell' ottobre 2020 e del settembre 2021, avvio delle procedure. Domande da presentare entro il 31 gennaio Comune di Alghero ... ancora una volta dobbiamo ricordare infatti che la Eurocup, almeno le partitetre italiane, ...in questo momento è positiva e la squadra di De Raffaele ha saputo riprendere quota dopo undi ...L'del match non è stato particolarmente avvincente all'Olimpico, dato che le squadre sono al momento in attesa di strutturare i propri schemi per poter creareinsidie agli avversari e non ...