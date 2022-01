Avengers: Age of Ultron stasera su Rai4: la trama del film Marvel (Di martedì 18 gennaio 2022) stasera su Rai4 alle 21:20 torna in TV Avengers: Age of Ultron, il secondo film corale dei supereroi Marvel: ecco la trama. Avengers: Age of Ultron torna in tv stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) per un imperdibile appuntamento in compagnia del gruppo di supereroi creati da Stan Lee e Jack Kirby. Come racconta la trama, nostri Vendicatori attaccano la base dell'Hydra a Sokovia per recuperare lo scettro di Loki. In quella stessa base il barone Strucker conduce esperimenti su alcuni esseri umani utilizzando lo scettro: i Vendicatori vengono infatti attaccati dai gemelli Maximoff, Pietro, dotato di super velocità, e Wanda, capace di controllare la mente. Il gruppo riesce ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)sualle 21:20 torna in TV: Age of, il secondocorale dei supereroi: ecco la: Age oftorna in tvsu(canale 21 del digitale terrestre) per un imperdibile appuntamento in compagnia del gruppo di supereroi creati da Stan Lee e Jack Kirby. Come racconta la, nostri Vendicatori attaccano la base dell'Hydra a Sokovia per recuperare lo scettro di Loki. In quella stessa base il barone Strucker conduce esperimenti su alcuni esseri umani utilizzando lo scettro: i Vendicatori vengono infatti attaccati dai gemelli Maximoff, Pietro, dotato di super velocità, e Wanda, capace di controllare la mente. Il gruppo riesce ...

Advertising

GianlucaOdinson : Avengers: Age of Ultron stasera su Rai4: la trama del film Marvel - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Age of Ultron stasera su Rai4: la trama del film Marvel - likeavirgin_9 : AVENGERS AGE OF ULTRON STASERA SU RAI 4 - GVLDENLIGHT : MI SONO APPENA RICORDATA CHE OGGI C'È AVENGERS AGE OF ULTRON IN TV - proprio_nessuno : stasera su rai 4 Avengers - age of ultron' ???? -