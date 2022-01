Avengers: Age of Ultron, ecco perché il villain ha un’origine diversa nel film (Di martedì 18 gennaio 2022) L'antagonista che dà il titolo ad Avengers: Age of Ultron non ha la stessa origine della sua controparte nei fumetti, per ragioni produttive. L'antagonista che dà il titolo ad Avengers: Age of Ultron, secondo film dedicato alla grande squadra di supereroi Marvel, non ha la stessa origine della sua controparte fumettistica, per ragioni produttive. Nell'universo cartaceo, infatti, la perfida intelligenza artificiale è una creatura di Hank Pym, ma non si poteva mantenere quel dettaglio sullo schermo. Come spiegato da Joss Whedon alla rivista Empire durante una visita sul set di Avengers: Age of Ultron nel 2014, l'origine cartacea del villain non era utilizzabile a causa di un altro cineasta: Edgar Wright, che all'epoca doveva ancora girare Ant-Man e aveva ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022) L'antagonista che dà il titolo ad: Age ofnon ha la stessa origine della sua controparte nei fumetti, per ragioni produttive. L'antagonista che dà il titolo ad: Age of, secondodedicato alla grande squadra di supereroi Marvel, non ha la stessa origine della sua controparte fumettistica, per ragioni produttive. Nell'universo cartaceo, infatti, la perfida intelligenza artificiale è una creatura di Hank Pym, ma non si poteva mantenere quel dettaglio sullo schermo. Come spiegato da Joss Whedon alla rivista Empire durante una visita sul set di: Age ofnel 2014, l'origine cartacea delnon era utilizzabile a causa di un altro cineasta: Edgar Wright, che all'epoca doveva ancora girare Ant-Man e aveva ...

