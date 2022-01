Autogrill, Belsito “Puntiamo sui giovani per la ripartenza” (Di martedì 18 gennaio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Quella che stiamo vivendo è una crisi sanitaria ma soprattutto organizzativa. Una crisi che ha limitato la mobilità, elemento di cui vive la nostra azienda. Ma anche nel primo lockdown siamo sempre rimasti aperti per svolgere il servizio pubblico che abbiamo sempre garantito”. Così Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di Autogrill, intervistato dall'Italpress. “E' stato un periodo complesso che abbiamo gestito assicurando la continuità di servizio. Oggi la situazione è diversa ma la mobilità, soprattutto quella a lungo raggio, non è ancora pienamente ripartita, gli effetti della crisi si sentono ancora. Gli andamenti del traffico sono diversi tra canali e canali, alcuni soffrono di più come gli aeroporti, l'autostrada ha dato segni di ripresa più rapidi. Non abbiamo mai smesso di investire, per questo – continua ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Quella che stiamo vivendo è una crisi sanitaria ma soprattutto organizzativa. Una crisi che ha limitato la mobilità, elemento di cui vive la nostra azienda. Ma anche nel primo lockdown siamo sempre rimasti aperti per svolgere il servizio pubblico che abbiamo sempre garantito”. Così Gabriele, HR Director Europe-Italy di, intervistato dall'Italpress. “E' stato un periodo complesso che abbiamo gestito assicurando la continuità di servizio. Oggi la situazione è diversa ma la mobilità, soprattutto quella a lungo raggio, non è ancora pienamente ripartita, gli effetti della crisi si sentono ancora. Gli andamenti del traffico sono diversi tra canali e canali, alcuni soffrono di più come gli aeroporti, l'autostrada ha dato segni di ripresa più rapidi. Non abbiamo mai smesso di investire, per questo – continua ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Autogrill, Belsito “Puntiamo sui giovani per la ripartenza” - - nestquotidiano : Autogrill, Belsito “Puntiamo sui giovani per la ripartenza” - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – “Quella che stiamo vivendo è una crisi sanitaria ma soprattutto organizzativa. Una crisi che… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Autogrill, Belsito “Puntiamo sui giovani per la ripartenza” -… - ItaliaNotizie24 : Autogrill, Belsito “Puntiamo sui giovani per la ripartenza” -

Ultime Notizie dalla rete : Autogrill Belsito Oltre 200 i candidati al progetto "Campus Sicilia" di Autogrill ... con il saluto di Cettina Martorana, assessora alle Attività produttive del Comune di Palermo e del direttore Italia - Europa delle Risorse umane di Autogrill, Gabriele Belsito. Per Belsito ecco l'...

Progetto "Campus Sicilia" di Autogrill, già oltre 200 candidati ... con il saluto di Cettina Martorana, assessora alle Attività produttive del Comune di Palermo e del direttore Italia - Europa delle Risorse umane di Autogrill, Gabriele Belsito. Per Belsito ecco l'...

Autogrill, Belsito “Puntiamo sui giovani per la ripartenza” – giornalepartiteiva.it Il Giornale delle Partite IVA Autogrill, Belsito “Puntiamo sui giovani per la ripartenza” PALERMO (ITALPRESS) – “Quella che stiamo vivendo è una crisi sanitaria ma soprattutto organizzativa. Una crisi che ha limitato la mobilità, elemento di cui vive la nostra azienda. Ma anche nel primo l ...

Autogrill assume in Sicilia, già 200 i giovani candidati Intanto l’assessore regionale alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, che ha invitato Autogrill “a partecipare al secondo bando dell’Avviso 33, in scadenza a fine febbraio" ...

... con il saluto di Cettina Martorana, assessora alle Attività produttive del Comune di Palermo e del direttore Italia - Europa delle Risorse umane di, Gabriele. Perecco l'...... con il saluto di Cettina Martorana, assessora alle Attività produttive del Comune di Palermo e del direttore Italia - Europa delle Risorse umane di, Gabriele. Perecco l'...PALERMO (ITALPRESS) – “Quella che stiamo vivendo è una crisi sanitaria ma soprattutto organizzativa. Una crisi che ha limitato la mobilità, elemento di cui vive la nostra azienda. Ma anche nel primo l ...Intanto l’assessore regionale alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, che ha invitato Autogrill “a partecipare al secondo bando dell’Avviso 33, in scadenza a fine febbraio" ...