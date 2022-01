Auto contro camion sulla provinciale a Cortenuova: 2 feriti (Di martedì 18 gennaio 2022) Cortenuova. Incidente frontale tra un’Auto e un camion intorno alle 15.45, lungo la strada provinciale Romano Cortenuova. Da chiarire la dinamica del sinistro che ha visto coinvolte 2 persone: una di 41 e una di 45 anni, lievemente ferite e soccorso in codice giallo dall’ambulanza. Sul posto, anche i carabinieri di Treviglio per i rilievi del caso. E i Vigili del fuoco volontari di Romano, che hanno messo in sicurezza i mezzi e bonificato l’area. Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022). Incidente frontale tra un’e unintorno alle 15.45, lungo la stradaRomano. Da chiarire la dinamica del sinistro che ha visto coinvolte 2 persone: una di 41 e una di 45 anni, lievemente ferite e soccorso in codice giallo dall’ambulanza. Sul posto, anche i carabinieri di Treviglio per i rilievi del caso. E i Vigili del fuoco volontari di Romano, che hanno messo in sicurezza i mezzi e bonificato l’area.

