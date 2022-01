Australian Open, Sinner vince ma altri tre italiani out. Murray ok al 5° (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, anche Jannik Sinner si aggiunge ai tennisti italiani presenti nel 2° turno degli Australian Open per quel che riguarda il tabellone maschile. Il 20enne altoatesino non sbaglia all’esordio, regolando nettamente in tre set il portoghese Sousa con il punteggio di 6-4 7-5 6-1 in poco più di due ore di gioco. Seppur con due break subiti nei primi due set, l’azzurro è riuscito a fare la voce grossa prevalendo nei primi due parziali sfruttando le chance concesse dall’avversario al servizio. Per la testa di serie numero 11 adesso ci sarà lo statunitense Johnson, uscito vincente in 5 set contro l’Australiano Thompson ma l’occhio di Sinner guarda ben più lontano. Infatti, dal suo lato di tabellone, Casper Ruud (possibile avversario di ... Leggi su zon (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, anche Janniksi aggiunge ai tennistipresenti nel 2° turno degliper quel che riguarda il tabellone maschile. Il 20enne altoatesino non sbaglia all’esordio, regolando nettamente in tre set il portoghese Sousa con il punteggio di 6-4 7-5 6-1 in poco più di due ore di gioco. Seppur con due break subiti nei primi due set, l’azzurro è riuscito a fare la voce grossa prevalendo nei primi due parziali sfruttando le chance concesse dall’avversario al servizio. Per la testa di serie numero 11 adesso ci sarà lo statunitense Johnson, uscitonte in 5 set contro l’o Thompson ma l’occhio diguarda ben più lontano. Infatti, dal suo lato di tabellone, Casper Ruud (possibile avversario di ...

