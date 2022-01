Australian Open 2022 | Marco Cecchinato eliminato da Kohlschreiber | l’azzurro non sfata il tabù del primo turno

Leggi su oasport

(Di martedì 18 gennaio 2022)è stato sconfitto da Phillippneldegli. Il tedesco si è imposto in tre set col punteggio di 6-4, 7-5, 7-6(0) in 2 ore e 10 minuti di gioco. Il veterano teutonico è stato decisamente più brillante sul cemento outdoor di Melbourne, il siciliano è sempre rimasto in partita e attaccato alla contesa, ma senza mai dare l’impressione di poter davvero avere la meglio contro il 38enne di Augusta. Il numero 95 al mondo si arrende al cospetto del numero 134 del ranking ATP e non riesce are il, che lo vuole semprealnegli Slam che non siano il Roland Garros (dove è stato ...