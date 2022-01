Australian Open 2022 | Camila Giorgi | la sfida con Tereza Martincova e il ruolo di principale speranza italiana al femminile

(Di martedì 18 gennaio 2022) Erano partite in quattro, sono rimaste in tre: parliamo delle italiane nel tabellonedegli, che entreranno questa notte nel loro terzo giorno in quel di Melbourne. Per accoppiamento, la più accreditata in termini di possibilità di arrivare al terzo turno è senza dubbio, che sfrutta la sua testa di serie numero 30 per affrontare quella che, in realtà, non è l’avversaria più semplice di questo mondo, e cioè la ceca. Il debutto della marchigiana è stato piuttosto convincente: 6-4 6-0 nei confronti della russa Anastasia Potapova, la quale è ancora piuttosto acerba, ma con possibilità di costruire ancora un interessante futuro. Quanto alla ceca, invece, per certi versi ha addirittura fatto un ...

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - ivan_sannavic : RT @LapagliaSandro: @SaffronHorizon @LBonenkamp @The_Huge_ @LucianoCesarett @AustralianOpen Dalila Jakupovic è svenuta nel 2020. Se avesser… - the___now : Australian Open 4 tennisti collassati + un raccattapalle. Ovviamente coincidenze. Abbiate cura di voi... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Ma seppur sia ancora un bambino fisicamente parlando, inizia a cimentarsi subito con i tornei Challenger, e a sedici anni e mezzo fa sudare in finale un giocatore fatto e finito come Sam Querrey . Due ..., seconda giornata : il russo Medvedev vince contro il naturalizzato elvetico Laaksonen col punteggio di 6 - 1, 6 - 4, 7 - 6. Il campione degli US- testa di serie in testa in ...Erano partite in quattro, sono rimaste in tre: parliamo delle italiane nel tabellone femminile degli Australian Open 2022, che entreranno questa notte nel loro terzo giorno in quel di Melbourne. Per a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Camila Giorgi-Tereza Martincova, il programma del match - Camila Giorgi rivela: "Ho avuto il Covid" Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DI ...