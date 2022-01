Attraversamento dello Stretto, Musumeci firma: dalle 14 si passa col green pass base L'ORDINANZA (Di martedì 18 gennaio 2022) dalle 14 di oggi (martedì 18 gennaio) è consentito anche ai passeggeri privi di super green pass , diretti verso la Penisola, di attraversare lo Stretto di Messina con i traghetti. La disposizione ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 18 gennaio 2022)14 di oggi (martedì 18 gennaio) è consentito anche aieggeri privi di super, diretti verso la Penisola, di attraversare lodi Messina con i traghetti. La disposizione ...

