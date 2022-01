(Di martedì 18 gennaio 2022) Poche ore dopo che i ribellisostenuti dall'Iran hanno rivendicato la responsabilità dell'effettuato all'aeroporto di Abu, la coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha lanciato una serie di attacchi aerei sulla capitale yemenita Sana'a. Il ministro degli esteri degli, lo sceicco Abdullah bin Zayed, ha affermato che gli attacchi yemeniti sarebbero stati portati a segno mediante l'utilizzo di piccoli droni armati con cariche di esplosivo, i quali avrebbero colpito gli impianti di rifornimento della compagnia petrolifera nazionale di Abu, la Adnoc, e alcune strutture dell'aeroporto. Ma anche che questi atti non rimarranno impuniti, poiché oltre alla perdita di tre vite umane (due indiani e un pakistano), il ferimento di altre otto persone e la perdita delle ...

Agenzia_Ansa : Esplosioni ad Abu Dhabi, gli Huthi rivendicano l'attentato #ANSA - glooit : Attacco ad Abu Dhabi, gli Houthi vogliono rendere gli Emirati "insicuri" leggi su Gloo - de_f_t : Un punto sul fall-out da Abu Dhabi, dopo l'attacco di ieri rivendicato dagli Houthi?? - Sabrina45125804 : Abu Dhabi, attacco con droni contro l'aeroporto: almeno 3 morti. ?????????????? - ilgiornale : Tre vittime nell'attacco degli houthi: riforniti dall'Iran. La tecnologia cambia i conflitti, dalla Libia all'Ucrai…

... la capitale del paese in mano agli houthi, una risposta agli attacchi di ieri a strutture petrolifere di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. I media locali riferiscono che nell'attacco saudita ...A spingere il rally le tensioni in Medioriente causate da un attacco tramite droni nella periferia di Abu Dhabi (Emirati Arabi), il terzo produttore tra i Paesi Opec, rivendicato dai combattenti ...Il Petrolio WTI raggiunge il livello di prezzo più alto dal 2014 dopo un attacco di droni da parte dei ribelli Huthi che hanno colpito tre autocisterne di carburante.