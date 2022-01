“Attacchiamo gli arbitri” | il fuorionda di Dario Marcolin a Dazn dopo Milan-Spezia

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) Mentre divampavano le polemiche per la decisione dell’arbitro Marco Serra nei minuti finali di, nello studio disi è consumato il più classico dei. Quel momento in cui un ospite in studio parla pensando che il suo microfono sia stato spento per andare in pubblicità. Ed è questo quello che, evidentemente, è accaduto adurante il-partita andato in onda sull’emittente che trasmette i match di Serie A. Apperò, fuori onda dimentre va in pubblicità conche dice “sìgli” pic.twitter.com/maOJuWDmqW — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 17, 2022e il ...