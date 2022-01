Atletica: Larissa Iapichino di nuovo in pedana il 22 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Di nuovo in gara l'azzurra, a quasi sette mesi dall'ultima volta, nel meeting di sabato 22 gennaio al Palaindoor di Ancona che potrà essere seguito in diretta streaming su Atletica.tv L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) Diin gara l'azzurra, a quasi sette mesi dall'ultima volta, nel meeting di sabato 22al Palaindoor di Ancona che potrà essere seguito in diretta streaming su.tv L'articolo proviene da Firenze Post.

