Atletica: Larissa Iapichino di nuovo in gara dopo quasi sette mesi (Di martedì 18 gennaio 2022) Larissa Iapichino è vicinissimo al ritorno in pista. A distanza di quasi sette mesi dall’ultima volta, l’azzurra sarò presente nel meeting di sabato 22 gennaio al Palaindoor di Ancona, tornando quindi sulla stessa pedana dove un anno fa registrò un fantastico 6,91 nel salto in lungo, record del mondo under 20 al coperto. Lo scorso 26 giugno invece, un infortunio alla caviglia destra, le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Sotto il suo sguardo attento del suo papà-coach Gianni Iapichino, Larissa si prepara anche in vista dei prossimi impegni annunciati: sempre ad Ancona nella rassegna tricolore juniores e promesse del 5-6 febbraio e agli Assoluti del 26-27 febbraio, preceduti dalla trasferta al meeting polacco del 22 febbraio a Torun e con l’obiettivo ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022)è vicinissimo al ritorno in pista. A distanza didall’ultima volta, l’azzurra sarò presente nel meeting di sabato 22 gennaio al Palaindoor di Ancona, tornando quindi sulla stessa pedana dove un anno fa registrò un fantastico 6,91 nel salto in lungo, record del mondo under 20 al coperto. Lo scorso 26 giugno invece, un infortunio alla caviglia destra, le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Sotto il suo sguardo attento del suo papà-coach Giannisi prepara anche in vista dei prossimi impegni annunciati: sempre ad Ancona nella rassegna tricolore juniores e promesse del 5-6 febbraio e agli Assoluti del 26-27 febbraio, preceduti dalla trasferta al meeting polacco del 22 febbraio a Torun e con l’obiettivo ...

Advertising

RaiSport : ?? #Atletica Larissa #Iapichino di nuovo in gara dopo quasi sette mesi L'#azzurra in gara nel meeting di sabato 22 g… - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Larissa Iapichino di nuovo in gara dopo quasi sette mesi - FirenzePost : Atletica: Larissa Iapichino di nuovo in pedana il 22 gennaio - atleticaitalia : #atletica Larissa Iapichino all’esordio ????? sabato #22gennaio ad Ancona inizia la stagione dell’azzurra, primatista… - Profilo3Marco : RT @abuongi: #Atletica Sabato l'esordio ad Ancona: Larissa pronta a volare: progetti e obiettivi Larissa Iapichino will be back after 7 mo… -