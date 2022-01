Atletica | Jacobs in pista il 4 febbraio a Berlino | occhio al tedesco Kranz

Advertising

CatelliRossella : Atletica: Jacobs-Kranz, 4 febbraio rivincita a Berlino - Sport - ANSA - newsfresche : RT @ansacalciosport: Atletica: Jacobs-Kranz, 4 febbraio rivincita a Berlino. Vicecampione Europa conferma presenza, sfida olimpionico azzur… - FSolibello : RT @atleticaitalia: #atletica ???? Countdown Jacobs, verso l’esordio di Berlino ?? Annunciati i primi avversari tedeschi del campione olimpi… - ansacalciosport : Atletica: Jacobs-Kranz, 4 febbraio rivincita a Berlino. Vicecampione Europa conferma presenza, sfida olimpionico az… - sulsitodisimone : RT @RaiSport: ?? #Jacobs torna in pista a #Berlino E' sempre più vicino l'esordio stagionale del campione olimpico dei 100 metri piani #atl… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Jacobs

contro Kranzè campione europeo in carica dei 60 metri con il trionfo di Torun, è anche primatista italiano della distanza in 6"47, cinque centesimi meglio proprio del tedesco Kranz, ...Primatista nazionale con il 6.52 firmato nello scorso febbraio, poche settimane prima di chiudere alle spalle dinella rassegna al coperto. Sui blocchi di Berlino, tappa Silver del World ...Il campione olimpico dei 100 ripartirà indoor il 4 febbraio alla Mercedes Benz Arena: avversario il vice campione europeo Kranz ...Il countdown è cominciato. È sempre più vicino il rientro in pista di Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100, fissato per venerdì 4 febbraio all’Istaf Indoor di Ber ...