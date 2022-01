-Atalanta: tutti i movimenti per il mercato in uscita (Di martedì 18 gennaio 2022) La Dea sta disputando un ottimo campionato e si trova al 4 posto con 42 punti ma deve sistemare gli esuberi che cominciano ad essere troppi. Il primo sulla lista è Gosens che sembra viaggiare tra il possibile rinnovo e la voglia di cambiare aria. Ma non è finita qui, anche per l’attaccante Piccoli si vocifera uno prestito tra due squadre di Serie A che se lo contendono a colpi di offerte vantaggiose. La pandemia ovviamente ha indebolito tutte le squadre e l’arrivo di contanti freschi è una vera manna dal cielo per le casse delle società. Vi sveleremo cosa sta succedendo nella squadra dell’Atalanta. Atalanta resiste all’Inter: il campionato rimane aperto -Atalanta: la decisione difficile di Gosens Hateboer, Zapata, ma soprattutto Robin Gosens: il Newcastle vuole far spesa in Italia e ha puntato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) La Dea sta disputando un ottimo campionato e si trova al 4 posto con 42 punti ma deve sistemare gli esuberi che cominciano ad essere troppi. Il primo sulla lista è Gosens che sembra viaggiare tra il possibile rinnovo e la voglia di cambiare aria. Ma non è finita qui, anche per l’attaccante Piccoli si vocifera uno prestito tra due squadre di Serie A che se lo contendono a colpi di offerte vantaggiose. La pandemia ovviamente ha indebolito tutte le squadre e l’arrivo di contanti freschi è una vera manna dal cielo per le casse delle società. Vi sveleremo cosa sta succedendo nella squadra dell’resiste all’Inter: il campionato rimane aperto -: la decisione difficile di Gosens Hateboer, Zapata, ma soprattutto Robin Gosens: il Newcastle vuole far spesa in Italia e ha puntato ...

Advertising

BenitoAtos : RT @Kataklinsmann: Sono certo che se l’Atalanta non avesse avuto tutti quegli indisponibili, il Milan avrebbe battuto facilmente lo Spezia… - Bambinoboom : @AgataMirone @Mark33846202 io ho guardato pressing e hanno detto che il rigore dell'atalanta c'era quello di Barell… - Mrteci85 : @milan_risorto Ricordo pasqua 3-4 stagioni fa che si era permesso di anullare un gol alla Juve contro l'Atalanta in… - NeroAzzurro20 : @Mikazero ti dico la mia sulla rosa del Milan in squadre di vertice come Inter, Atalanta e Napoli…oggi sarebbero p… - DanteVerga : RT @MarzianoAnsioso: @capuanogio La mafia cinese colpisce ancora. Ieri il mani clamoroso contro l'Atalanta non fischiato. E i media italian… -