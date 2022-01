Atalanta | il Newcastle fa sul serio per Gosens e Zapata | c’è la super offerta

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il fondo saudita PIF vuole risollevare il, penultimo in classifica in Premier League e a forte rischio retrocessione. Per farlo ha tutta l'intenzione di mettere sul piatto la sua enorme potenza economica e ora punta i gioielli...

Advertising

sportmediaset : Atalanta, il Newcastle piomba su #Zapata: rifiutati 30 milioni. #SportMediaset - SkySport : Calciomercato Atalanta, Newcastle forte su Gosens: c'è il sì del giocatore. Le news #SkyCalciomercato… - Cucciolina96251 : RT @CicognaCMercato: Il #Newcastle avrebbe offerto a Duvan #Zapata un contratto di 5 mln + bonus fino al 2025. La richiesta dell'#Atalanta… - tuttoatalanta : Zapata-Newcastle, prima offerta rifiutata. L'Atalanta vuole 40 cash, ma la proposta è faraonica… - DIRETTADCM : Secondo @DiMarzio l’approdo di Robin #Gosens al #Newcastle è sempre più difficile… L’#Atalanta non ha nessuna inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Newcastle

2 Ilnon vuole fermarsi sul mercato e va all'assalto di Duvan Zapata: offerta da 26 milioni più bonus all'. Il giocatore ci sta pensando seriamente.... per la difesa piace Gatti del Frosinone Venezia, dopo Nani l'obiettivo è Ullmann Milan, il presidente del Lille fa muro per Botman Torino su Nandez: contatti con il Cagliari, il...L'Atalanta, in questa sessione di calciomercato, deve far muro attorno a due assi della rosa di Gasperini, inseguiti dal club inglese ...Gosens al Newcastle? Come confermato dalla "Gazzetta dello Sport", il Newcastle vuole fare sul serio per Robin Gosens. Nelle idee della proprietà del club inglese (il miliardario ...