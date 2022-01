Atalanta attenta | Maxi offerta dalla Premier per due calciatori

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il Newcastle è pronto a fare follie sul mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare una squadra che lotta per restare inLeague. Dopo aver chiuso l’arrivo dall’Atletico Madrid di Kieran Trippier, il fondo saudita Pif, vuole regalare a Eddie Howe almeno un esterno sinistro e un attaccante. Duvan Zapata attaccante dell’Il club dellasta guardando in casaper inforzare questi due reparti. Nel mirino c’è Robin Gosens, che non vede il campo da fine settembre, per il quale è pronta un’da 30-35 milioni di euro. A questi va aggiunta una proposta di ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus, più di quanto guadagna a Bergamo. L’altro nome sulla lista è quello di Duvan Zapata. La prima, 30 milioni di euro, è stata rispedita al mittente, ...

