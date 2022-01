(Di martedì 18 gennaio 2022)DIPER LE SQUADRE DELLE– Ci siamo, siamo di fatto a metà stagione e sta per infuriare la lotta tra i fantallenatori: già, perché manca sempre meno all’died al momento degli scambi. Cedere le delusioni equalche calciatore che inaspettatamente ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::da 500 crediti: chiin Serie A E’ tutto pronto per l’del?? Quali sono I migliori ...

zazoomblog : Asta di riparazione Fantacalcio i giocatori da acquistare nelle vostre leghe: ecco i consigli 2021-2022 -… - atta0993 : @bavrella Infatti all'asta di riparazione un'offertina la faccio - DAZN_IT : @TommasoTurci e @LFarina107 ci sono, sono carichi e pronti a rispondere alle vostre domande sull'asta di riparazione ? - haaalandismo : @GRiarso Considera che ho ben 8 giocatori della Fiorentina in rosa e che all'asta di riparazione ne arriveranno alt… - MU2solutions : Su quale C puntereste quasi tutto il budget dell'asta di riparazione? Ikone' , Saponara, Oliveira o Zurkowski?…

Se, invece, lo volete acquistare, magari all'asta di riparazione, vi consigliamo di guardare altrove se volete un profilo con un potenziale migliore in ottica bonus. Sulla titolarità, invece, non ci ...Consigli fantacalcio - Il mercato potrebbe stravolgere e ribaltare gerarchie e le rose del vostro fantacalcio. Occhio all'asta di riparazione.Un nuovo terzino sinistro per il Venezia. La società ha preso Maximilian Ullmann, che si giocherà il posto con Haps ed è un giocatore solo da leghe numerose per l'asta di riparazione. Questo il comuni ...