Ascolti 17 gennaio | ecco quanto ha fatto la 35^ puntata del Grande Fratello Vip

Advertising

rubenkahlun : RT @fabiofabbretti: Da segnalare nel pomeriggio di ieri il record di #OggièUnAltroGiorno (16.1%) e #IlParadisoDelleSignore che vola al 19.… - fabiofabbretti : Da segnalare nel pomeriggio di ieri il record di #OggièUnAltroGiorno (16.1%) e #IlParadisoDelleSignore che vola al… - Mattiabuonocore : Twenty Seven parte dallo 0.52 nelle 24 ore - fabiofabbretti : #NonMiLasciare conferma più o meno i numeri dell'esordio con 4,3 milioni di spettatori e il 19.6% di share. Tiene a… - davidemaggio : #AscoltiTV | Lunedì 17 Gennaio 2022. Non mi Lasciare 19.57%, GF Vip 21.36% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

...la ricetta del comico siciliano Antonello Costa in scena al Teatro Manzoni di Roma dal 27... fa sorridere i cuori registrando da anni record di. E cosa c'è di più sano di una risata ...... anche e soprattutto di. Del resto, i tempi son cambiati anche per il prode Michele, le cui ... " Stiamo preparando una cosa forte per", aveva annunciato il direttore del TgLa7 sui ...Convertiti altri reparti al Covid. Mistretta, focolaio in ospedale: pazienti trasferiti. Scuole, sindaci protestano: caos dopo il dietro front sulla Dad ...Martedì, 18 gennaio 2022 Home > aiTv > Renzo Arbore e Neri Marcorè per la Fondazione Lega del Filo d'Oro Roma, 18 gen. (askanews) - Un filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo este ...