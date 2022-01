Arriva Scatola di Laura Pausini, il singolo presentato nelle piazze del mondo (Di martedì 18 gennaio 2022) Scatola di Laura Pausini sarà disponibile dal 20 gennaio alle ore 20.00 in tutto il mondo. La cantante annuncia la data di uscita del nuovo singolo e un appuntamento tanto particolare quanto imperdibile con lei. “Finalmente ci siamo”, scrive Laura Pausini sui social annunciando che da oggi parte il pre-save di Scatola. “Sarà vostra dal 20 Gennaio alle 20 (CET). Avrei voluto incontrarvi tutti e cantare dal vivo, guardandovi negli occhi, quello che per me è il mio ritorno in Musica”, prosegue l’artista di Solarolo, desiderosa di poter tornare presto a guardare negli occhi i suoi seguaci. Questo inizio 2022 non lo rende, purtroppo, ancora possibile. La Pausini – e tutti noi – dovrà attendere ancora qualche mese prima di tornare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022)disarà disponibile dal 20 gennaio alle ore 20.00 in tutto il. La cantante annuncia la data di uscita del nuovoe un appuntamento tanto particolare quanto imperdibile con lei. “Finalmente ci siamo”, scrivesui social annunciando che da oggi parte il pre-save di. “Sarà vostra dal 20 Gennaio alle 20 (CET). Avrei voluto incontrarvi tutti e cantare dal vivo, guardandovi negli occhi, quello che per me è il mio ritorno in Musica”, prosegue l’artista di Solarolo, desiderosa di poter tornare presto a guardare negli occhi i suoi seguaci. Questo inizio 2022 non lo rende, purtroppo, ancora possibile. La– e tutti noi – dovrà attendere ancora qualche mese prima di tornare ...

Advertising

sbonaccini : Arriva a Bologna l’Organ Care System, tra i primi macchinari in Italia per conservare in maniera avanzata e il cuor… - MimiLeCoco : RT @sbonaccini: Arriva a Bologna l’Organ Care System, tra i primi macchinari in Italia per conservare in maniera avanzata e il cuore per i… - BARONE_79 : @LauraPausini i veri arristi vogliono il meglio e alle volte succede anzi quasi sempre che arriva l'illuminazione i… - TizianaBtz : RT @sbonaccini: Arriva a Bologna l’Organ Care System, tra i primi macchinari in Italia per conservare in maniera avanzata e il cuore per i… - tusciaweb : Arriva “Scatola” il nuovo brano di Laura Pausini Roma - Arriva Scatola, nuovo singolo di Laura Pausini, presentato… -