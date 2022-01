Apple Visore AR VR | gli ultimi rumors parlano di prestazioni mai viste prime ma anche di un costo adatto a pochi

(Di martedì 18 gennaio 2022)ha progettato un nuovissimodalle performance incredibili, e probabilmente potrà piacere a chiunque sia appassionato sia di questa tipologia di dispositivi che dei prodotti della. Qual è il suo prezzo? IlAR/VR della Mela sarà stupefacente secondo gli esperti – Computermagazine.itha voluto riprendere il discorso delAR/VR, in particolar modo ne ha voluto parlare Mark Gurman di BloomBerg all’interno della newsletter Power On. Secondo dei dati certi, il prezzo iniziale – e certo – doveva essere di circa 3.000 dollari, mentre ora pare che sia soltanto superiore ai 2.000 dollari. LEGGI: Beats Fit Pro, ovvero delle AirPods Pro adatte a chi fa sport e compatibili con Android E non sarebbe così strano dopotutto: ...

Come sarà ilMark Gurman ritieme che il nuovodi realtà mista dinon seguirà la scia di Meta (cioè Facebook) e non sarà quindi uno strumento dedicato al metaverso , ovvero l'......agli investimenti miliardari da parte dei colossi del web e dell'informatica (Microsoft ein ...difficili o forse impossibili ed inarrivabili diventano alla portata di chiunque abbia un3D. ...Secondo le ultime indiscrezioni, il visore per la realtà mista di Apple dovrebbe fare il suo debutto entro l’anno ad un prezzo che per molti sembrerà esagerato.Da Apple è atteso un visore premium capace di portare gli utenti a vivere esperienze sia di realtà virtuale (VR) che aumentata (AR).