Anticipazioni Beautiful | Brooke nei guai | il testimone chiave confessa tutto

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ledisvelano che il segreto ditentennerà di fronte alla confessione delè caduta nella trappola di Steffy che, la notte di Capodanno, le ha sostituito le bevande analcoliche con quelle alcoliche. Ubriaca, insieme a Deacon per festeggiare l’anno nuovo -con Ridge fuori per lavoro- è scattata una L'articolo proviene da Inews24.it.

BEAUTIFUL dal 24 al 29 gennaio 2022, anticipazioni puntate

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 gennaio 2022. Le anticipazioni di Beautiful svelano che il segreto di Brooke tentennerà di fronte alla confessione del testimone chiave.