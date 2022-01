Anfia al Governo "Senza un piano l'auto elettrica non decollerà" (Di martedì 18 gennaio 2022) Serve un piano per la transizione all'elettrico su quattro ruote. Anfia, l' Associazione Nazionale Filiera Industria automobilistica , assieme a Adiconsum, Anie, Assofond, Class Onlus, Motus - E, ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Serve unper la transizione all'elettrico su quattro ruote., l' Associazione Nazionale Filiera Industriamobilistica , assieme a Adiconsum, Anie, Assofond, Class Onlus, Motus - E, ...

Advertising

franco_sala : RT @dariodivico: Anfia, Anie, Assofond, Ucimu e altre associazioni dell’energia e della mobilità elettrica hanno lanciato un appello al Gov… - clomastro : RT @dariodivico: Anfia, Anie, Assofond, Ucimu e altre associazioni dell’energia e della mobilità elettrica hanno lanciato un appello al Gov… - CastigliMirella : RT @dariodivico: Anfia, Anie, Assofond, Ucimu e altre associazioni dell’energia e della mobilità elettrica hanno lanciato un appello al Gov… - paoloigna1 : RT @jacopogiliberto: un appello di adiconsum anfia anie assofond class motus-e e ucimu al governo per un piano strutturale per la mobilità… - jacopogiliberto : un appello di adiconsum anfia anie assofond class motus-e e ucimu al governo per un piano strutturale per la mobili… -