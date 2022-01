Anders Breivik, il terrorista della strage di Utoya chiede la libertà condizionale. E fa il saluto nazista in tribunale (Di martedì 18 gennaio 2022) Anders Behring Breivik, il terrorista norvegese di estrema destra che nel 2011 uccise 77 persone tra Oslo e Utoya, chiederà al giudice la libertà condizionale. La domanda è stata presentata in videocollegamento dalla palestra del carcere di Skien, dove l’estremista sta scontando la sua condanna a 21 anni di carcere, il massimo della pena detentiva ammessa in Norvegia. “Come in qualsiasi altro stato di diritto, un detenuto ha il diritto di richiedere la libertà condizionale e Breivik ha deciso di avvalersene”, ha spiegato l’avvocato, Oystein Storrvik. Il giudice ha tempo fino a giovedì 20 per valutare la richiesta, che secondo gli osservatori non avrà alcun successo, anche perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022)Behring, ilnorvegese di estrema destra che nel 2011 uccise 77 persone tra Oslo erà al giudice la. La domanda è stata presentata in videocollegamento dalla palestra del carcere di Skien, dove l’estremista sta scontando la sua condanna a 21 anni di carcere, il massimopena detentiva ammessa in Norvegia. “Come in qualsiasi altro stato di diritto, un detenuto ha il diritto di rire laha deciso di avvalersene”, ha spiegato l’avvocato, Oystein Storrvik. Il giudice ha tempo fino a giovedì 20 per valutare la richiesta, che secondo gli osservatori non avrà alcun successo, anche perché ...

