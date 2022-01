Ancora bel tempo, qualche nebbia in pianura (Di martedì 18 gennaio 2022) Diciamo che è un gennaio anomalo, con temperature alte, più della media, almeno quelle massime. E senza perturbazioni da settimane. Smone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci dice se cambierà qualcosa nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE tempo stabile sulla Lombardia grazie a un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa centro-occidentale, anche se con tendenza a qualche inversione termica in pianura. Venerdì un nucleo di aria fredda di origine artica scivolerà rapidamente verso le regioni adriatiche e i Balcani, interessando parzialmente anche il nord Italia con un generale calo termico ma tempo sempre stabile e con assenza di precipitazioni. Martedì 18 gennaio 2022 tempo Previsto: Bel tempo ovunque. In mattinata possibili nebbie sulla bassa ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) Diciamo che è un gennaio anomalo, con temperature alte, più della media, almeno quelle massime. E senza perturbazioni da settimane. Smone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci dice se cambierà qualcosa nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALEstabile sulla Lombardia grazie a un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa centro-occidentale, anche se con tendenza ainversione termica in. Venerdì un nucleo di aria fredda di origine artica scivolerà rapidamente verso le regioni adriatiche e i Balcani, interessando parzialmente anche il nord Italia con un generale calo termico masempre stabile e con assenza di precipitazioni. Martedì 18 gennaio 2022Previsto: Belovunque. In mattinata possibili nebbie sulla bassa ...

Advertising

FBiasin : In realtà manca ancora qualche dettaglio, ma tra #Inter ed entourage di #Brozovic c’è grande serenità. E comunque… - garat_o_meter : RT @maiameraime: E ancora dalla Sicilia arriva il Risorgimento: ordinanza n° 38 del 12 gennaio 2022 pubb. oggi del Collegio per la Giustizi… - battistabd : RT @maiameraime: E ancora dalla Sicilia arriva il Risorgimento: ordinanza n° 38 del 12 gennaio 2022 pubb. oggi del Collegio per la Giustizi… - Amarenapx : RT @maiameraime: E ancora dalla Sicilia arriva il Risorgimento: ordinanza n° 38 del 12 gennaio 2022 pubb. oggi del Collegio per la Giustizi… - figliodijack : RT @maiameraime: E ancora dalla Sicilia arriva il Risorgimento: ordinanza n° 38 del 12 gennaio 2022 pubb. oggi del Collegio per la Giustizi… -