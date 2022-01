Anche le star (maschili) hanno i loro prodotti di bellezza preferiti (Di martedì 18 gennaio 2022) Un trattamento di bellezza da star. E chi non lo vorrebbe?! Un contorno occhi riposato o una pelle dalla grana impeccabile non sono preoccupazione (ormai) delle sole donne. E se fino a poco tempo fa era facilissimo trovare sul web i prodotti amati dalle star femminili, impossibile era invece capire come David Beckham si radeva la barba alla perfezione o Rami Malek riuscisse sempre ad avere labbra idratate e fresche come rugiada. Fino a ora. Dennis Rodman, per esempio, ha rivelato a GQ che si affida a uno specifico fondotinta per nascondere i segni di stAnchezza post-discoteca, mentre la make-up artist di Rami Malek, Marissa Machado, ha dichiarato che il segreto dietro alle labbra al bacio dell'attore sono merito di uno specifico lip balm. E poi il caso del momento, ovvero la maschera all'albicocca, del ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Un trattamento dida. E chi non lo vorrebbe?! Un contorno occhi riposato o una pelle dalla grana impeccabile non sono preoccupazione (ormai) delle sole donne. E se fino a poco tempo fa era facilissimo trovare sul web iamati dallefemminili, impossibile era invece capire come David Beckham si radeva la barba alla perfezione o Rami Malek riuscisse sempre ad avere labbra idratate e fresche come rugiada. Fino a ora. Dennis Rodman, per esempio, ha rivelato a GQ che si affida a uno specifico fondotinta per nascondere i segni di stzza post-discoteca, mentre la make-up artist di Rami Malek, Marissa Machado, ha dichiarato che il segreto dietro alle labbra al bacio dell'attore sono merito di uno specifico lip balm. E poi il caso del momento, ovvero la maschera all'albicocca, del ...

Advertising

Link4Universe : A volte, come le persone ti trattano è più importante di quanto ti piacciono. Lo so, fa male, ma anche farsi tratta… - GiuseppeGuerin1 : RT @FedSolidarieta: Chi l’ha detto che Tik Tok è il social network dei giovanissimi? A #Carpi lo utilizzano anche gli anziani e il successo… - pulipdeul : no vabbè è partita EUPHORIA nel finale di EUPHORIA e io mi sono spaventata tantissimo perché pensavo di star vivend… - xitsfaith_ : Non so per quale astrusa ragione pensavo che Honkai Star Rail uscisse questo gennaio e invece vengo a scoprire che… - ClaudeTadolti : @Gi__oh @Michele25051989 @LaVeritaWeb Guardate che è tutto pure scritto in due libri, dallo stesso pazzo Svizzero d… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche star Moon Knight, Oscar Isaac nel trailer della miniserie di Disney+ Anche il cast è di primo livello: il già citato Oscar Isaac si è fatto una solida reputazione ... 'Annientamento' e interpretando il pilota Poe Dameron nella trilogia sequel di 'Star Wars'. Accanto a ...

My Hero Academia Ultra Rumble anteprima: un primo sguardo al battle royale ... tuttavia esponenti di questo modello li si trova anche in diversi titoli videoludici che, in ... All Star Battle , i quali offrono agli utenti un roster di combattenti che sposano archetipi più affini ...

Addio a Marlon Bundo, il coniglietto di Mike Pence: è stato (anche) una star lgbt Corriere della Sera Anche le star hanno i loro prodotti di bellezza preferiti Se vi siete mai chiesti come fa Tom Holland a idratare bene la pelle o Dennis Rodman ad avere un contorno occhi sempre riposato, noi di Gq abbiamo le risposte ...

Cure ai no vax, i vaccini e Draghi al Quirinale giusto curare chi non vuole il vaccino? Quali effetti collaterali hanno questi farmaci? Il premier deve diventare il Capo dello Stato? Lettere a .... Loris Pevere Caro Loris, converrai con noi che il ...

il cast è di primo livello: il già citato Oscar Isaac si è fatto una solida reputazione ... 'Annientamento' e interpretando il pilota Poe Dameron nella trilogia sequel di 'Wars'. Accanto a ...... tuttavia esponenti di questo modello li si trovain diversi titoli videoludici che, in ... AllBattle , i quali offrono agli utenti un roster di combattenti che sposano archetipi più affini ...Se vi siete mai chiesti come fa Tom Holland a idratare bene la pelle o Dennis Rodman ad avere un contorno occhi sempre riposato, noi di Gq abbiamo le risposte ...giusto curare chi non vuole il vaccino? Quali effetti collaterali hanno questi farmaci? Il premier deve diventare il Capo dello Stato? Lettere a .... Loris Pevere Caro Loris, converrai con noi che il ...