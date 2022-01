Anche il Canada approva le pillole anti Covid della Pfizer (Di martedì 18 gennaio 2022) OTTAWA – Anche il Canada ha approvato le pillole anti Covid della Pfizer: lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Ottawa. Intanto arrivano i primi dati sulla pillola antivirale di Pfizer contro la variante Omicron di Sars-CoV-2. Secondo quanto comunicato dall’azienda oggi “i risultati di numerosi studi dimostrano che l’efficacia in vitro di nirmatrelvir”, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaccino Covid a beneficio dell’umanità: le speranze nella scienza Vaccino Pfizer protegge contro le nuove varianti del Covid-19 Rasi, possibile da gennaio in Italia ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 18 gennaio 2022) OTTAWA –ilhato le: lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Ottawa. Intanto arrivano i primi dati sulla pillolavirale dicontro la variante Omicron di Sars-CoV-2. Secondo quanto comunicato dall’azienda oggi “i risultati di numerosi studi dimostrano che l’efficacia in vitro di nirmatrelvir”, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaccinoa beneficio dell’umanità: le speranze nella scienza Vaccinoprotegge contro le nuove varidel-19 Rasi, possibile da gennaio in Italia ...

