Altro che rockstar, questi che abbiamo oggi sono solo vetrinisti da Instagram (Di martedì 18 gennaio 2022) Insomma pare ci sia il ritorno delle rockstar (no, non è un editoriale su Silvio al Quirinale). Non nelle canzoni, figuriamoci, le canzoni ormai sono solo televendite, e io canticchio da un mese «Vuitton e Prada non contan nada se tu non sei con me». Come stile di vita (quindi forse sì, è un editoriale su Silvio al Quirinale). Dice l’autorevole Guardian, in un articolo così pieno di refusi che neanche un comunicato delle Brigate Rosse, che la storia tra Meghan Fox e Machine Gun Kelly è il ritorno dell’estetica delle rockstar. Lei me la ricordo: faceva uno spot dei telefoni, l’unico modo per risultare memorabili al pubblico italiano; lui l’ho dovuto cercare su Google – pare sia rapper – ma se s’è scelto quel nome d’arte mi pare chiaro che non voleva fare carriera nel campo dei dipinti a olio. L’elenco delle loro ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 gennaio 2022) Insomma pare ci sia il ritorno delle(no, non è un editoriale su Silvio al Quirinale). Non nelle canzoni, figuriamoci, le canzoni ormaitelevendite, e io canticchio da un mese «Vuitton e Prada non contan nada se tu non sei con me». Come stile di vita (quindi forse sì, è un editoriale su Silvio al Quirinale). Dice l’autorevole Guardian, in un articolo così pieno di refusi che neanche un comunicato delle Brigate Rosse, che la storia tra Meghan Fox e Machine Gun Kelly è il ritorno dell’estetica delle. Lei me la ricordo: faceva uno spot dei telefoni, l’unico modo per risultare memorabili al pubblico italiano; lui l’ho dovuto cercare su Google – pare sia rapper – ma se s’è scelto quel nome d’arte mi pare chiaro che non voleva fare carriera nel campo dei dipinti a olio. L’elenco delle loro ...

borghi_claudio : Un altro che dopo due anni comincia a guardare i dati. Il sospetto di Crisanti sui numeri: '40 morti in terapia in… - acmilan : ?? @Ibra_official reaches another Rossonero milestone: 150 appearances ?? ?? Un altro traguardo in rossonero per Ibr… - fattoquotidiano : Suppletive Roma, i renziani esultano per il 13% del proprio candidato: “Altro che 2%”. Ma ha preso appena 2.700 vot… - Solepassiotrash : RAGA JESS STA PALESEMENTE OARLANDO DI BARU CON FEDE E GIAMMA ALTRO CHE BASCIANO RAGA A LEI PIACE TANTO BARÙ E NO… - VannaiolaGabry : @svarionix Sisi ma su questo non ci piove, altro che amore, sono solo vittime del loro stesso gioco e dovrebbe esse… -