Alpinista trova dei gioielli sul Monte Bianco e li consegna alle autorità: premiato per il gesto (Di martedì 18 gennaio 2022) Non è raro che oggetti dispersi vengano ritrovati nei luoghi più bizzarri, ed è ancora meno raro nel caso si parli di oggetti contenuti in aerei sfortunatamente precipitati. La notizia che segue tratta proprio del fortuito ritrovamento di alcuni gioielli, da parte di uno scalatore del Monte Bianco. Secondo alcune ipotesi, i gioielli sarebbero appartenuti ai passeggeri di uno dei due voli Air India schiantati nel 1950 e nel 1966. L'incredibile ritrovamento Secondo Le Parisien e il Guardian, un giovane Alpinista francese, durante una scalata del Monte Bianco, avrebbe trovato una scatola di metallo. Il ritrovamento, avvenuto nel 2013, ha stupito soprattutto per il contenuto della ...

