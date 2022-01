Allegri scarica Kean? L’indizio che fa pensare (e la verità che nessuno conosce)

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 18 gennaio 2022) Non c’è pace nella stagione di Moiseche dovrà guardare da casa la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Avrebbe dovuto essere l’uomo nuovo dell’attacco della Juventus 2021-22 e colui che in qualche modo avrebbe dovuto far dimenticare Cristiano Ronaldo. Il ritorno del figliol prodigo Moisenon sta andando come sperato da entrambe le parti e i soli quattro gol segnati in stagione dimostrando come l’attaccante vercellese stia vivendo un periodo di profonda crisi, spesso venendo preso di mira proprio dai tifosi bianconeri che si aspettavano molto di più. Martial-Juventus, stipendio da capogiro: Agnelli pronto a tutto La Coppa Italia è competizione che permette a tanti giocatori di riprendere fiducia nei propri mezzi e di accumulare minuti per tanti panchinari, ma l’annata dell’ex Paris Saint Germain sembra davvero colpita da una ...