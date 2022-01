Allegri ha scelto il nuovo mediano: Arthur dice sì all’Arsenal (Di martedì 18 gennaio 2022) Il mercato della Juve partirà dall’assalto bianconero su un nuovo centrocampista. Di fatto, come confermato nelle ultime ore, Arthur potrebbe dire sì alla corte dell’Arsenal e lasciare Torino nell’attuale sessione invernale Un nuovo centrocampista per la Juve per cercare di sopperire alla possibile cessione di Arthur all’Arsenal. Il centrocampista brasiliano sarebbe pronto a dire sì Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Il mercato della Juve partirà dall’assalto bianconero su uncentrocampista. Di fatto, come confermato nelle ultime ore,potrebbe dire sì alla corte dell’Arsenal e lasciare Torino nell’attuale sessione invernale Uncentrocampista per la Juve per cercare di sopperire alla possibile cessione di. Il centrocampista brasiliano sarebbe pronto a dire sì Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : L'undici scelto da Mister Allegri per #JuveUdinese ?? #ForzaJuve - juventusfc : ??????R????N?? ???? ?? Ecco l'undici scelto da Mister Allegri per #InterJuve! #SupercoppaFrecciarossa #ForzaJuve - FabAuri : Allegri è stata una scelta fatta da chi sapeva che sarebbe stata l’ultima. Con lo stesso criterio con cui ha operat… - CARDINOMARIO : @AzzoJacopo Se Allegri non avesse scelto la Juve sarebbe stato lui e non Ancelotti l’allenatore del Real - kykyneylove : RT @juventusfc: L'undici scelto da Mister Allegri per #JuveUdinese ?? #ForzaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri scelto Calciomercato Juventus, resa totale - Scelto il sostituto Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni che trapelano dall'Inghilterra non lasciano spazio ad alcun tipo di dubbio. Sebbene Max Allegri in più di una circostanza abbia annunciato come la rosa a gennaio resterà così come è al 99%, in casa bianconera si sta attenzionando la situazione legata alla mediana, reparto che più degli ...

A Dybala serve un Boniperti Anche se la richiamata di Allegri fa pensare il contrario. Dopo essere stata abbandonata da Marotta si è liberata anche di Paratici e ha scelto nuove strade di comunicazione e d'immagine, soprattutto ...

Juventus, nuovo centrocampista per Allegri: lo ha scelto il tecnico Stop and Goal Probabili formazioni Juventus-Sampdoria: le scelte dei tecnici ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Probabili formazioni Juventus-Sampdoria: le scelte di Massimiliano Allegri e Felice Tufano per gli ottavi di Coppa Italia Juventus-Sampdoria è alle port ...

Allegri: “La Coppa Italia è un obiettivo. Ci saranno rotazioni, come dopo l’Inter” L'allenatore della Juventus: "All’inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare i quarti di finale e la semifinale interessa a tutti" ...

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni che trapelano dall'Inghilterra non lasciano spazio ad alcun tipo di dubbio. Sebbene Maxin più di una circostanza abbia annunciato come la rosa a gennaio resterà così come è al 99%, in casa bianconera si sta attenzionando la situazione legata alla mediana, reparto che più degli ...Anche se la richiamata difa pensare il contrario. Dopo essere stata abbandonata da Marotta si è liberata anche di Paratici e hanuove strade di comunicazione e d'immagine, soprattutto ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Probabili formazioni Juventus-Sampdoria: le scelte di Massimiliano Allegri e Felice Tufano per gli ottavi di Coppa Italia Juventus-Sampdoria è alle port ...L'allenatore della Juventus: "All’inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare i quarti di finale e la semifinale interessa a tutti" ...