Allarme per i disagi mentali. Mancano gli specialisti (Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 18 gennaio 2022 - Psicopandemia, non è uno slogan ma l'onda lunga del disagio. Di un malessere psicologico che si è aggravato in questi due anni difficili, scanditi dall'ansia per un'... Leggi su lanazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 18 gennaio 2022 - Psicopandemia, non è uno slogan ma l'onda lunga delo. Di un malessere psicologico che si è aggravato in questi due anni difficili, scanditi dall'ansia per un'...

Advertising

Tg3web : Allarme della Polizia postale: 'Truffe online in aumento, attenti a mail e sms sospetti'. La storia di Gigi che è r… - Agenzia_Ansa : L'allarme degli oncologi: gli ospedali sono pieni di pazienti Covid, gli interventi slittano per mesi. Si rischia l… - Agenzia_Ansa : Usa: allarme per ostaggi in sinagoga del Texas. Sul posto la polizia e l'Fbi. Accade vicino a Dallas #ANSA - babeari969 : RT @messveneto: Covid, in Germania contagi raddoppiati in 24 ore: oltre 74 mila. In Australia il giorno più nero della pandemia: Nessun ces… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Bollette 2022: allarme per l’aumento di gas ed elettricità #Bollette #luce #gas @CLAUDIA77565778 -