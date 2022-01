Alessia Marcuzzi, giorni duri per la figlia: “La sera preghiamo attraverso la porta” (Di martedì 18 gennaio 2022) Da quando la nuova ondata del Covid-19 ha colpito l’Italia, tantissime persone si sono contagiate. Tra queste figura anche la figlia di Alessia Marcuzzi, la quale è stata messa in isolamento nella sua stanza in attesa di negativizzarsi. Le giornate della conduttrice sono inevitabilmente cambiate e l’ha voluto far sapere anche ai suoi followers di Instagram, dove ha speso delle toccanti parole per la figlia. In tanti hanno confortato la Marcuzzi e naturalmente la figlia. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono lasciati: il comunicato La coppia, che insieme ha avuto due figlie, ha comunicato l'addio attraverso un comunicato affidato a un'agenzia ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 gennaio 2022) Da quando la nuova ondata del Covid-19 ha colpito l’Italia, tantissime persone si sono contagiate. Tra queste figura anche ladi, la quale è stata messa in isolamento nella sua stanza in attesa di negativizzarsi. Le giornate della conduttrice sono inevitabilmente cambiate e l’ha voluto far sapere anche ai suoi followers di Instagram, dove ha speso delle toccanti parole per la. In tanti hanno confortato lae naturalmente la. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono lasciati: il comunicato La coppia, che insieme ha avuto due figlie, ha comunicato l'addioun comunicato affidato a un'agenzia ...

Advertising

IOdonna : Separate da una parete. La conduttrice racconta sui social l'amore tra madre e figlia ai tempi del Covid - RitaC70 : Alessia Marcuzzi, NON PUÒ VEDERE PIÙ SUA FIGLIA: MIA, è malata. la madre... - masi_anaibaf : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… - DoraliceGuadag1 : @_Maka72 È Alessia Marcuzzi, vedi tu ?? - prest0nlogan : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… -