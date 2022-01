Al via il processo per stalking al giornalista Varriale che chiama a testimoniare Paola Ferrari (Di martedì 18 gennaio 2022) Ci sarà anche la giornalista televisiva Paola Ferrari a testimoniare a favore del collega della Rai, Enrico Varriale nel processo per stalking, che si apre oggi a Roma, e che vede il cronista sportivo imputato per le accuse formulate contro di lui dalla sua ex-compagna. La Procura di Roma aveva chiesto e ottenuto il processo con rito immediato per l’ex-vicedirettore di Raisport. Lo scorso 30 settembre Varriale era stato sentito a piazzale Clodio nell’interrogatorio davanti al gip Monica Ciancio che aveva disposto il ”divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”. “Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Ci sarà anche latelevisivaa favore del collega della Rai, Enriconelper, che si apre oggi a Roma, e che vede il cronista sportivo imputato per le accuse formulate contro di lui dalla sua ex-compagna. La Procura di Roma aveva chiesto e ottenuto ilcon rito immediato per l’ex-vicedirettore di Raisport. Lo scorso 30 settembreera stato sentito a piazzale Clodio nell’interrogatorio davanti al gip Monica Ciancio che aveva disposto il ”divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”. “Le condotte poste in essere daldanno conto ...

