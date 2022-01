“Aiutiamo chi aiuta”: la Regione Toscana promuove il servizio di ascolto per i caregivers (Di martedì 18 gennaio 2022) “Aiutiamo chi aiuta”. E’ questo lo slogan scelto per la campagna promozionale con cui la Regione Toscana promuove un nuovo servizio: il supporto telefonico rivolto ai caregivers familiari, cioè a coloro che si prendono cura di un proprio caro non autosufficiente o con disabilità.Chi aiuta un proprio congiunto può infatti avere a sua volta bisogno di un aiuto, specie quando il carico assistenziale stia risultando troppo gravoso creando disagi anche gravi. Il servizio di ascolto attivato dalla Regione con il numero 055- 4385270 permette di trovare un immediato sostegno in una figura professionale, uno psicologo specializzato.“La campagna “Aiutiamo chi aiuta” – spiega ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 18 gennaio 2022) “chi”. E’ questo lo slogan scelto per la campagna promozionale con cui laun nuovo: il supporto telefonico rivolto aifamiliari, cioè a coloro che si prendono cura di un proprio caro non autosufficiente o con disabilità.Chiun proprio congiunto può infatti avere a sua volta bisogno di un aiuto, specie quando il carico assistenziale stia risultando troppo gravoso creando disagi anche gravi. Ildiattivato dallacon il numero 055- 4385270 permette di trovare un immediato sostegno in una figura professionale, uno psicologo specializzato.“La campagna “chi” – spiega ...

CarloCalenda : Pompei è deserta. Visitarla così è un privilegio. Ma tutte le attività sono in crisi. È il momento di andare. Per c… - jornalistavitor : RT @Corriere: Clarissa, l’inviata in Afghanistan: «Vi racconto cos’è la guerra» Con Buone Notizie oggi in edicola - robertamurgia : RT @zampe_d: RICEVO E CONDIVIDO ?? info dal numero: 3491840478 ?????? non voltiamoci dall'altra parte AIUTIAMO CHI AIUTA #Repost #ad… - anaid1958 : RT @zampe_d: RICEVO E CONDIVIDO ?? info dal numero: 3491840478 ?????? non voltiamoci dall'altra parte AIUTIAMO CHI AIUTA #Repost #ad… - anaid1958 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Aiutiamo chi A cosa punta ora Donald Trump? Segue l'appello più sconcertante: "Aiutiamo i prigionieri politici", che sarebbero i miliziani e gli sbandati che hanno sfasciato vetri, uffici e bivaccato nelle aule parlamentari. Ma ora ciò che ...

Calenda a Pompei: "Aiutiamo economia locale e visitiamo meraviglie del mondo" 'Pompei è deserta. Visitarla così è un privilegio. Ma tutte le attività sono in crisi. È il momento di andare. Per chi non e' mai stato o per chi vuole portare i figli. Aiutiamo l'economia locale e visitiamo una delle meraviglie del mondo, nelle migliori condizioni possibili'. Così il leader di Azion Carlo Calenda, che ha pubblicato anche ...

Clarissa, l’inviata a Kabul: «Vi racconto cos’è la guerra. Ma ora aiutiamo chi è rimasto là» Corriere della Sera Il Pd incalza la giunta: «Servizi a domicilio a chi è in quarantena» san vito al tagliamento Il Partito democratico di San Vito al Tagliamento chiede che siano riattivati i servizi di consegna a domicilio di spesa e di farmaci in favore di coloro che sono in isolamento ...

Pirone: aiuti per pagare le bollette Il caro bollette rischia di far precipitare sotto la soglia di povertà quei nuclei famigliari che, fino a oggi, sono riusciti a restare a galla con molta fatica. A loro ha pensato il capogruppo di Pro ...

Segue l'appello più sconcertante: "i prigionieri politici", che sarebbero i miliziani e gli sbandati che hanno sfasciato vetri, uffici e bivaccato nelle aule parlamentari. Ma ora ciò che ...'Pompei è deserta. Visitarla così è un privilegio. Ma tutte le attività sono in crisi. È il momento di andare. Pernon e' mai stato o pervuole portare i figli.l'economia locale e visitiamo una delle meraviglie del mondo, nelle migliori condizioni possibili'. Così il leader di Azion Carlo Calenda, che ha pubblicato anche ...san vito al tagliamento Il Partito democratico di San Vito al Tagliamento chiede che siano riattivati i servizi di consegna a domicilio di spesa e di farmaci in favore di coloro che sono in isolamento ...Il caro bollette rischia di far precipitare sotto la soglia di povertà quei nuclei famigliari che, fino a oggi, sono riusciti a restare a galla con molta fatica. A loro ha pensato il capogruppo di Pro ...