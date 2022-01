Agenas,occupazione reparti sale in 14 regioni, 42% Calabria (Di martedì 18 gennaio 2022) La percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica è stabile al 29% in Italia, ma in 24 ore cresce in 14 regioni: Abruzzo (30%), Calabria (42%), Friuli (31%), Lazio (28%... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) La percentuale di posti occupati da pazienti Covid neidi area non critica è stabile al 29% in Italia, ma in 24 ore cresce in 14: Abruzzo (30%),(42%), Friuli (31%), Lazio (28%...

Advertising

iconanews : Agenas,occupazione reparti sale in 14 regioni, 42% Calabria - lametino : Covid, Agenas: in Calabria occupazione reparti sale a 42% - - Tony_Montana87 : @LocatiM @isabel_31072 @borghi_claudio Mi mostra dove sta scritto, per favore? Perché come può vedere dalle note in… - novasocialnews : Covid Italia, Agenas: occupazione aree mediche sale al 29% - VELOSPORT1960 : L'occupazione delle terapie intensive è stabile da 6 giorni al 18% -