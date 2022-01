Adele | cifre stellari per la cantante | 600 mila euro a sera per i concerti a Las Vegas

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Adele cifre

leggo.it

Leggi anche - Ma questa, non sarà l'unica cifra chericeverà: a lei, andranno anche gli incassi della vendita del merchandise . La cantante londinese avrà a disposizione una suite da 40mila ...Qui sotto trovate l'elenco dei musicisti che hanno guadagnato di più nel 2021 ( lesono ... Ryan Tedder (175 milioni di euro) Il frontman degli OneRepublic ha scritto hit per gente come, ...Famosa, amata e ricca: Adele si conferma la cantante più richiesta del momento. Come riporta il Sun, nelle serate concerto che terrà al Caesar Palace di Las ...Numeri in crescita negli scorsi dodici mesi per i «vecchi» formati. Mercato in risalita negli Usa - dove trionfano Adele e Taylor Swift - ma anche in Italia ...