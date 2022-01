Addio al trio delle meraviglie | Katia sceglie Manila e snobba Soleil | fine dell’alleanza?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 18 gennaio 2022) Come cambiano gli umori nella casa del Grande Fratello VIP 6, alla velocità della luce. L’entrata di Delia Duran, tra le altre cose, ha davvero fatto smuovere tante cose e gli equilibri non sono più gli stessi. E ieri sera se n’è avuta la prova prima e dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6.( le grandi amiche) si erano già allontanate da quando la Nazzaro si è candidata a confidente numero 1 di Delia Duran. La Sorge aveva trovato l’appoggio diRicciarelli che, non appena avuta l’occasione, ne ha dette di ogni contro( incluso che le avrebbe dato volentieri una sberla per come si stava comportando con Delia). Tutte cose che ieri sera in diretta la Ricciarelli ha fatto finta di dimenticare, non è la prima volta. Quandoprovava a farle notare che si era schierata ...