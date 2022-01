A “Stasera Italia” si discute sulla nomina del nuovo Presidente della Repubblica (Di martedì 18 gennaio 2022) Questa sera, martedì 18 gennaio, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Stasera Italia”, Barbara Palombelli commenterà con il leader di Azione Carlo Calenda e con l’attuale Presidente del gruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari la marcia verso il Quirinale dei possibili candidati alla Presidenza della Repubblica. n attesa che Berlusconi sciolga la riserva mentre il centrodestra ribadisce la sua compattezza e il vertice di domani degli alleati Leu per stabilire una strategia comune, i 5 Stelle devono fare i conti con l’avviso di garanzia nei confronti di Beppe Grillo. Si parlerà inoltre, con il dott. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, della situazione sanitaria, in particolare sul tema restrizioni, con il governo al lavoro per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Questa sera, martedì 18 gennaio, alle ore 20.30 su Retequattro, a “”, Barbara Palombelli commenterà con il leader di Azione Carlo Calenda e con l’attualedel gruppoLega alla Camera Riccardo Molinari la marcia verso il Quirinale dei possibili candidati alla Presidenza. n attesa che Berlusconi sciolga la riserva mentre il centrodestra ribadisce la sua compattezza e il vertice di domani degli alleati Leu per stabilire una strategia comune, i 5 Stelle devono fare i conti con l’avviso di garanzia nei confronti di Beppe Grillo. Si parlerà inoltre, con il dott. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano,situazione sanitaria, in particolare sul tema restrizioni, con il governo al lavoro per ...

Advertising

ItalyinGermany : ??Reminder per stasera, ore 18.00: webinar al quale parteciperà l'Ambasciatore #Varricchio: 'Il futuro dell'UE, qua… - RaiUno : Nuovo appuntamento con @albertoangela per scoprire le #Meraviglie d’Italia. Tappe della puntata di stasera… - albertoangela : Grazie per averci seguito anche stasera tra le #Meraviglie d’Italia. Martedì prossimo, nell’ultima puntata, partire… - Lady_Pirate : RT @albertoangela: Grazie per averci seguito anche stasera tra le #Meraviglie d’Italia. Martedì prossimo, nell’ultima puntata, partiremo da… - LegaCamera : ?? Alle 20.30, Riccardo Molinari a “Stasera Italia” -