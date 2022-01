Zona gialla e arancione, variante Omicron, contagi: la situazione in Italia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da oggi lunedì 17 gennaio nuova mappa di colori delle Regioni con il passaggio in Zona gialla della Campania e in Zona arancione della Valle d’Aosta. In Italia la variante Omicron del coronavirus dilaga e il picco di questa ondata Covid è vicino, si avrà tra 2-3 settimane, secondo l’Oms. Ieri nel nostro Paese sono stati registrati 149.512 contagi e altri 248 morti; attualmente i positivi sono oltre 2 milioni e 500mila. “Se paragoniamo questa domenica alla precedente, ci sono 6 mila casi in meno. Pur mantenendo un’attenzione massima e un’assoluta prudenza, vi sono dei segnali che vi è una netta decelerazione e potremmo aspettarci una riduzione nel numero dei casi” ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ospite di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da oggi lunedì 17 gennaio nuova mappa di colori delle Regioni con il passaggio indella Campania e indella Valle d’Aosta. Inladel coronavirus dilaga e il picco di questa ondata Covid è vicino, si avrà tra 2-3 settimane, secondo l’Oms. Ieri nel nostro Paese sono stati registrati 149.512e altri 248 morti; attualmente i positivi sono oltre 2 milioni e 500mila. “Se paragoniamo questa domenica alla precedente, ci sono 6 mila casi in meno. Pur mantenendo un’attenzione massima e un’assoluta prudenza, vi sono dei segnali che vi è una netta decelerazione e potremmo aspettarci una riduzione nel numero dei casi” ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ospite di ...

